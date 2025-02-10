Вашингтон, 10 февраля, 2025, 17:46 — ИА Регнум. Фонд R. T. Weatherman Foundation, которым руководит дочь спецпосланника президента США по России и Украине Кита Келлога Меган Моббс, занимается вывозом раненых американских наёмников с территории Украины. Об этом 10 февраля написала газета The Washington Post.

Иван Шилов ИА Регнум

В публикации отмечается, что организация присутствует на украинской территории с начала специальной военной операции. Она доставляет раненых американцев в медицинский центр Ландштуль в Германии. Также R. T. Weatherman Foundation вывозит в США тела наёмников, ликвидированных в зоне конфликта.

Кроме того, фонд занимался созданием и эксплуатацией логистического узла, расположенного на границе Румынии и Украины. Также организация доставила на Украину более 10 тыс. палет с лекарственными препаратами, медицинскими принадлежностями и другой помощью.

В статье уточняется, что в январе 2023 года R. T. Weatherman Foundation финансировал и организовывал визит Келлога в Киев. В публикации также говорится о том, что ранее Меган Моббс выражала недовольство скоростью оказания помощи Украине в период правления в США президента Джо Байдена.

Как сообщало ИА Регнум, 20 января глава Белого дома Дональд Трамп подписал указ, который на 90 дней приостановил оказание помощи Украине и другим странам. 4 февраля премьер-министр Венгрии Виктор Орбан написал, что американский лидер с приходом к власти перевернул мир, остановив, в частности, военную поддержку киевского режима.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 4 февраля заявил, что никто в США не говорил о прекращении поставок американского оружия Украине и потому военная помощь киевскому режиму продолжается. Представитель Кремля назвал эту поддержку очевидным фактом.

5 февраля агентство Bloomberg проинформировало, что Кит Келлог представит мирный план по Украине на Мюнхенской конференции по безопасности, которая состоится с 14 по 16 февраля.

6 февраля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что США много говорят об урегулировании конфликта на Украине, но не предпринимают никаких конкретных действий. Она подчеркнула, что без чётких шагов Вашингтона поднимать вопрос о переговорах будет преждевременно.