Москва, 10 февраля, 2025, 17:38 — ИА Регнум. Оплата только за те месяцы, когда отопление подавалось в квартиры, более прозрачна и понятна в расчетах по сравнению с равномерной оплатой в течение года. Об этом 10 февраля заявила зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева в беседе с «РИА Новости».

ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

«Система оплаты по факту более понятна в расчетах и прозрачна. Таким образом граждане смогут проверить, какими были реальные показания приборов учета, и сравнить то, что им написали в платежке», — пояснила Разворотнева и добавила, что более понятными также будут расчеты между поставщиками ресурсов и управляющими компаниями.

По ее словам, понимание того, за что берется плата, стимулирует граждан на принятие решений, например, о повышении энергоэффективности дома. Напротив, равномерные платежи в течение года не позволяют увидеть реальные начисления или то, насколько соблюдался температурный режим.

В Москве, напомнила депутат, жители платят за тепло равномерно в течение года. Оплата по факту практикуется более чем в 50 регионах, добавил эксперт проекта «Народный фронт. Аналитика» Павел Склянчук.

Нововведение, отметил он, затронет только регионы с оплатой теплоснабжения в осенне-зимний период. Им запретят совершать переход на ежемесячную оплату. Такой подход, пояснил Склянчук, позволяет учитывать особенности климата в регионах с очень жарким летом и очень суровыми зимами. Так, в Сибири жители платят в течение всего года.

Как сообщало ИА Регнум, российским регионам с 1 марта запретят переходить на форму оплаты услуг за отопление с разбиванием платежа на 12 частей. Для регионов, уже перешедших на равномерные ежемесячные платежи, эта форма сохранится.