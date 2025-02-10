Грозный, 10 февраля, 2025, 17:26 — ИА Регнум. Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались нанести удар беспилотником по автомобилю командира 78-го мотострелкового полка «Север-Ахмат» Минобороны России Зайнди Зингиева. Об этом 10 февраля сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

Telegram/Zelenskiy / Official

Кадыров уточнил, что это произошло, когда Зингиев посещал с инспекцией места временной дислокации подразделения в направлении Часова Яра в Донецкой Народной Республике.

«Во время выезда укронатовские бандиты попытались ударить по автомобилю командира с помощью дрона. Но, как и всегда, потерпели неудачу», ― написал глава Чечни в Telegram-канале.

По его словам, российские бойцы оперативно подавили дрон модифицированными средствами радиоэлектронной борьбы.

Как сообщало ИА Регнум, 9 февраля беспилотник украинских формирований попытался атаковать на трассе Мелитополь — Васильевка в Запорожской области легковой автомобиль. Водитель сумел в последний момент резко увернуться от удара.

8 февраля дрон украинских формирований нанёс удар по грузовому автомобилю в селе Шелаево Белгородской области. В результате этого пострадал мужчина, его с ранениями лица и предплечья доставили в областную клиническую больницу.

Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что российские войска имеют тактические успехи в Часовом Яре. Он отметил, что там продолжаются городские бои.

3 февраля Пушилин рассказал, что украинская армия перебрасывает дополнительные силы в Часов Яр. Он уточнил, что Вооружённые силы России постепенно освобождают город и продолжают продвигаться.