Мюнхен, Германия, 10 февраля, 2025, 17:29 — ИА Регнум. Участники Мюнхенской конференции по безопасности обсудят «контуры» плана урегулирования конфликта на Украине, заявил 10 февраля глава форума Кристоф Хойсген.

Алексей Коновалов/ТАСС

В ходе пресс-конференции Хойсген не уточнил, планируется ли по итогам конференции представить сам мирный план.

«Конференция будет использована для того, чтобы увидеть контуры такого плана и параметры, которые должны быть в соглашении», — заявил глава форума.

Он также отметил, что участие в конференции, как ожидается, примут вице-президент США Джеймс Дэвид Вэнс, спецпосланник президента США по России и Украине Кит Келлог и глава киевского режима Владимир Зеленский.

Как передавало ИА Регнум, Келлог ранее опроверг сообщения о том, что он представит свой проект по урегулированию конфликта на Украине в ходе Мюнхенской конференции 14–16 февраля. Американские СМИ сообщили, что Келлог намерен согласовать свой план с представителями всех стран — членов НАТО и в ближайшие дни представить его президенту страны Дональду Трампу.

Трамп в ходе предвыборной кампании в 2024 году заявлял, что сможет урегулировать конфликт на Украине за 24 часа. 31 января Келлог отметил, что считает возможным добиться мира на Украине в течение 100 дней. 6 февраля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова указала, что власти США много говорят об урегулировании конфликта на Украине, но не предпринимают никаких конкретных действий.

Президент России Владимир Путин ранее заявил, что Москва готова к переговорам по Украине, но целью диалога должен быть долгосрочный мир, а не перемирие. Глава государства отмечал, что одним из условий для переговоров будет заявление киевского режима об отказе от планов вступить в НАТО. Также для начала переговоров Киев должен признать территориальные реалии и вывести войска с территории регионов, которые вернулись в состав России в 2022 году, заявлял Путин.