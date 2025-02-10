Дублин, 10 февраля, 2025, 17:18 — ИА Регнум. Россия находится в международной изоляции только в мечтах лидеров коллективного Запада. Об этом заявил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Изолированная Россия? Только в воображении Фон дер Лгуньи (изменённое имя главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. — Прим. ред.) и генсека НАТО Марка Рютте«, — указал он в публикации.

Таким образом Боуз прокомментировал сообщения об участии российского истребителя пятого поколения Су-57 в выставке Aero India 2025, которая проходит с 10 по 14 февраля на территории военной базы в Бангалоре.

Как передавало ИА Регнум, 19 ноября представитель Кремля Дмитрий Песков проинформировал, что президент России Владимир Путин собирается посетить Индию. В Нью-Дели президент РФ встретится с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Песков уточнил, что поездка состоится очень скоро, но конкретная дата визита пока не определена.

Вскоре после этого американское агентство Bloomberg заявило, что визит Путина в Индию является ещё одним признаком того, что усилия западных держав во главе с США по международной изоляции России терпят неудачу.

30 октября по итогам саммита БРИКС в Казани министр иностранных дел РФ Сергей Лавров также заявил о провале попыток Запада изолировать Россию. По его словам, страны мира не стали потворствовать Западу и продолжили укреплять отношения с Россией в различных сферах деятельности.