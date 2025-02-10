Москва, 10 февраля, 2025, 17:32 — ИА Регнум. Депутаты внесли в Госдуму законопроект о повышении штрафов в 1,5 раза для чиновников за оскорбления граждан. Об этом свидетельствуют данные электронной базы нижней палаты российского парламента.

ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Авторами документа выступили члены фракции «Новые люди». В проекте также предлагается повысить в два раза штрафы для тех чиновников, которые игнорируют обращения граждан.

Авторы инициативы отметили, что размеры взысканий не увеличивались с момента введения наказания за указанные нарушения. В настоящее время за оскорбление граждан чиновников могут оштрафовать на сумму 50-100 тыс. рублей (ч. 4 ст. 5.61 КоАП РФ). Игнорирование обращений предусматривает штраф в размере 5-10 тыс. рублей (ст. 5.59 КоАП РФ).

В документе говорится, что взыскания за нарушения порядка рассмотрения обращений граждан должны быть увеличены до 10-20 тыс. рублей, за оскорбления — до 75-150 тыс. рублей. При этом в последнем случае за повторное нарушение предполагается штрафовать на 150-225 тыс. рублей.

Как сообщало ИА Регнум, закон о штрафах для чиновников за оскорбительные высказывания и хамство в отношении граждан был принят в декабре 2020 года. В сентябре 2019 года в Госдуму был внесён законопроект, предлагавший лишать свободы чиновников на срок от трех до пяти лет за оскорбления граждан.