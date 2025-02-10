Нижний Новгород, 10 февраля, 2025, 17:07 — ИА Регнум. В Нижнем Новгороде сотрудники полиции пресекли деятельность экстремистской группировки, задержав предполагаемого организатора и участника сообщества. Об этом 10 февраля сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.

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«По подозрению в совершении указанного преступления задержаны организатор и один из участников сообщества. Судом в отношении фигурантов избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — сказано в публикации СК РФ по региону в Telegram-канале.

По информации следователей, с декабря 2022 года по сентябрь 2023 года группа приверженцев националистических взглядов создала на территории города экстремистскую группировку для подготовки и совершения преступлений. Участники преступного сообщества совместно проводили акции, обсуждали насильственные действия в отношении различных групп населения, изучали и распространяли национал-социалистические экстремистские материалы.

Правоохранители задержали предполагаемого организатора и одного из участников экстремистской группировки. Следственные органы СК РФ по Нижегородской области возбудили уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных частями 1 и 2 ст. 282.1 УК РФ (создание экстремистского сообщества и участие в нем).

Ранее Кузьминский районный суд приговорил к шести годам лишения свободы организатора экстремистской группировки. По версии следствия, группа лиц организовала на территории Юго-Западного административного округа Москвы работу запрещенной на территории России международной религиозной экстремистской организации.

Как передавало ИА Регнум, в Обливском районе Ростовской области силовики пресекли деятельность ячейки международного объединения «Таблиги Джамаат» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), отрицающего необходимость участия российских мусульман в специальной военной операции.