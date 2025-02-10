Санкт-Петербург, 10 февраля, 2025, 17:09 — ИА Регнум. В Петербурге таксист спас пожилую женщину от телефонных мошенников, призвав на помощь соседей пенсионерки. Соответствующие сообщения и видеозапись появились 10 февраля в соцсетях.

кадр из видео

По этим данным, водитель обратил внимание, что женщина в ходе поездки непрерывно разговаривала по телефону, упоминая деньги и банки. Остановившись у дома пенсионерки, мужчина попросил её соседей остановить «зомбированную» женщину.

«Остановись, слушай меня! Её мошенники обманывают, бабульку! Позвони в полицию. Вызывают её на какую-то кассу, чтобы она все деньги сняла. Её зомбировали, у неё телефон в руках», — сказал водитель, обращаясь к одному из соседей женщины.

Тот поддержал призыв мужчины. Также к диалогу присоединилась глава управляющей компании дома. По этим данным, пенсионерку убедили не переводить деньги мошенникам и прекратить разговор.

Как передавало ИА Регнум, 8 февраля президент России Владимир Путин поручил правительству совместно с ФСБ и МВД разработать меры по блокировке звонков мошенников с Украины и из других недружественных государств.

В декабре 2024 года на ежегодной прямой линии, совмещённой с пресс-конференцией, Путин призвал россиян сразу бросать трубку, если при звонке от незнакомца речь заходит о деньгах.

Член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, руководитель компании «Крибрум» Игорь Ашманов ранее отмечал, что граждане не способны самостоятельно противостоять мошенникам, в связи с чем необходима помощь государства. По словам общественника, власти должны полностью заблокировать звонки, поступающие с территории Украины, а также запретить подмену номеров и ввести фиксированный список номеров государственных ведомств и кредитных организаций.