Новосибирск, 10 февраля, 2025, 16:55 — ИА Регнум. Спортивный комментатор Роман Скворцов, госпитализированный в Новосибирске с травмой головы, получил её в ходе конфликта возле одного из баров. На это указывают записи с камер видеонаблюдения, сообщили 10 февраля ТАСС в правоохранительных органах.

СПОРТ-ЭКСПРЕСС/Никита Успенский Роман Скворцов

На кадрах видно, что инцидент произошёл после того, как Скворцов вышел из бара. На улицу из другого заведения также вышли двое мужчин. Внутри заведений конфликтов не было.

«Один из них нанес один удар Скворцову, отчего тот упал», — отметил собеседник агентства.

Как передавало ИА Регнум, 9 февраля комментатор Дмитрий Губерниев сообщил о госпитализации своего коллеги Скворцова в Новосибирске и отметил, что «ситуация серьёзная». Позже Губерниев рассказал, что Скворцов пришёл в себя, его состояние стабилизировалось.

Врачи диагностировали у комментатора ушиб головного мозга и гематому. По словам жены Скворцова Ксении, произошедший инцидент связан с криминалом. Возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью (ч. 1 ст. 112 УК РФ).

Роману Скворцову 49 лет. Он комментирует хоккейные и баскетбольные трансляции. В Новосибирске 8–9 февраля проходил матч звезд КХЛ.