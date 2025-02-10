Москва, 10 февраля, 2025, 17:00 — ИА Регнум. Следственный комитет настаивает на продлении ареста трем обвиняемым по делу о теракте, в котором погиб начальник войск РХБЗ Вооруженных сил России Игорь Кириллов. Об этом 10 февраля сообщили в Басманном суде Москвы.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

«В суд поступило ходатайство следователя о продлении Ахмаджону Курбонову, Рамазану Падиеву и Батухану Точиеву (все трое внесены в реестр террористов и экстремистов в РФ) меры пресечения в виде содержания под стражей», ― уточнил в беседе с «РИА Новости» представитель суда.

Рассмотрение ходатайств назначено на 13 февраля.

Как сообщало ИА Регнум, Кириллова убили 17 декабря 2024 года, взорвав бомбу возле подъезда его дома, которую заложили в самокат. Вместе с генералом погиб его адъютант.

По подозрению в убийстве правоохранители задержали Ахмаджона Курбонова, суд отправил его под арест. Злоумышленник признался, что ему за теракт пообещали $100 тыс. и выезд в Европу.

Также в ходе расследования арестовали Падиева и Точиева. Следствие установило, что они арендовали комнату для Курбонова в хостеле в Подмосковье. Планировалось, что он там будет скрываться, когда совершит преступление. Под стражей они пробудут как минимум до 17 февраля. Падиев 20 января обжаловал арест.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что Кремлю известны заказчики убийства генерала Кириллова. Этот теракт лишний раз доказывает необходимость проведения специальной военной операции на Украине, добавил он.