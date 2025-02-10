Кишинёв, 10 февраля, 2025, 16:44 — ИА Регнум. Комиссия по чрезвычайным ситуациям Молдавии разрешила транзит газа в непризнанную Приднестровскую Молдавскую Республику (ПМР) от венгерской компании MET Gas and Energy Marketing AG. Об этом сообщил премьер-министр Молдавии Дорин Речан.

РИА Новости/Артем Кулекин

Ранее власти ПМР отказались от финансовой помощи Евросоюза для закупки газа. Президент Приднестровья Вадим Красносельский сообщил, что газ в непризнанную республику поставит венгерская энергетическая компания.

«Сегодня комиссия по чрезвычайным ситуациям приняла решение разрешить транзит газа от границы Республики Молдова в приднестровский регион на основании контракта, подписанного «Молдовагазом» с европейским трейдером с предоплатой. Правительство Республики Молдова решило разрешить транзит газа, чтобы избежать гуманитарного кризиса, подчеркивая, что этот газ не финансируется за счёт европейских или молдавских средств», — отметил Речан.

Молдавский премьер уточнил, что 10 февраля была прекращена поставка газа в ПМР на основе помощи, выделенной ЕС. Он добавил, что поставки от венгерской компании должны начаться 13 февраля.

Речан также заявил о готовности «Молдовагаза» продать 11–12 февраля 12 млн кубометров голубого топлива «Тираспольтрансгазу» и предоставить в долг дополнительно 3 млн кубометров.

Как передавало ИА Регнум, ранее Приднестровье получало российский газ через Украину и Молдавию, но с 1 января Киев прекратил транзит топлива по своей территории. Из-за нехватки энергоресурсов в республике отключили централизованное отопление и приостановили работу почти все промышленные предприятия.

Евросоюз выделил Приднестровью €20 млн на восстановление подачи тепла и электроэнергии на период с 1 по 10 февраля.

4 февраля еврокомиссар по вопросам расширения ЕС Марта Кос заявила, что Брюссель согласен выделить Тирасполю ещё €60 млн, если приднестровская сторона выполнит требования ЕС в области прав человека. Красносельский отказался от данного предложения в пользу поставок из Венгрии.