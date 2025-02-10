Краснодар, 10 февраля, 2025, 16:26 — ИА Регнум. В Краснодаре дрон Вооружённых сил Украины (ВСУ) упал на крышу магазина одежды, выбив ему взрывной волной стеклянную витрину. Об этом сообщил собственник магазина.

Иван Шилов ИА Регнум

Мужчина поделился видеофрагментом с камер наблюдения в магазине, на котором видно, что ночью произошла яркая вспышка, а затем стеклянная витрина выпала наружу. Бизнесмен добавил, что после происшествия он приехал в магазин, где и находился всю ночь. По его словам, на улице было много людей, однако никто не попытался проникнуть внутрь помещения.

Витрину временно затянули тканью, а на земле до сих пор виднеются осколки стекла.

Как передавало ИА Регнум, 10 февраля глава Краснодара Евгений Наумов сообщил, что обломки сбитого украинского беспилотника упали на крышу жилого дома в центре города. Он добавил, что дрон был сбит средствами ПВО около двух часов ночи. Пожара после падения не было, жилые помещения не пострадали.

Позже губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, сославшись на доклад Наумова, уточнил, что фрагменты БПЛА упали на техническую надстройку на 19-м этаже жилого комплекса «Центральный». По предварительным данным, пострадавших нет. Здание оцеплено, отметил он. Кондратьев добавил, что ещё один БПЛА был сбит в Северском районе, в посёлке Афипском. Обломками повреждён частный дом, люди не пострадали.