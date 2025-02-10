Курск, 10 февраля, 2025, 16:31 — ИА Регнум. Курский областной суд приговорил местного жителя к 20,5 года лишения свободы за госизмену и совершение диверсии, сообщает 10 февраля объединённая пресс-служба судебной системы региона.

Объединённая пресс-служба судебной системы Курской области

По версии следствия, фигурантом дела является Максим Москалев. Он через мессенджер начал сотрудничать с представителями украинской разведки. Получив задание, мужчина сделал фотографию военного комиссариата и отправил её куратору. Затем он поджёг объект транспортной инфраструктуры.

«Курский областной суд по совокупности двух преступлений окончательно назначил Москалеву наказание в виде 20 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием первых трёх лет в тюрьме, а оставшегося срока — в ИК строгого режима», — сказано в публикации пресс-службы в Telegram-канале.

Кроме того, суд назначил фигуранту штраф в размере 250 тыс. рублей. При этом отмечается, что приговор в законную силу еще не вступил, а значит, может быть обжалован в апелляционном порядке.

Ранее второй Западный окружной военный суд приговорил признанного виновным в совершении теракта и в государственной измене жителя города Железногорска в Курской области к 22 годам лишения свободы.

Уроженец Украины и гражданин РФ Сергей Черноокий занимался сбором и передачей украинским спецслужбам информации об объектах транспортной инфраструктуры в Железногорском районе. Он также в составе организованной группы занимался подготовкой и осуществлением теракта.