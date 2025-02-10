Москва, 10 февраля, 2025, 18:52 — ИА Регнум. Верификация аккаунтов через сайт mos.ru не решит полностью проблему использования несовершеннолетними арендных электросамокатов, заявил главный редактор журнала «За рулём» Максим Кадаков в беседе с ИА Регнум.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

В Telegram-канале департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы 10 февраля появилось сообщение о том, что пользователям сервиса аренды электросамокатов для осуществления поездки потребуется регистрация на сайте mos.ru. Новые правила для аренды начнут действовать в новом сезоне проката. Электросамокат можно арендовать с 18 лет, а за нарушение установлен штраф в размере 100 тыс. рублей. Ожидается, что верификация позволит заранее выявлять нарушения и блокировать доступ к аренде транспорта.

«Инициатива хорошая и правильная, абсолютно. Однако это полностью не разрешит ситуацию по двум причинам. Во-первых, никто не мешает от имени какого-то взрослого взять этот электросамокат. В общем-то, сами взрослые возможно будут это делать. Это и родители, которые пришли куда-то на отдых в парк, взяли электросамокат. Либо дети сами, поскольку всё-таки там остаётся возможность совершить пять поездок без регистрации»,— автоэксперт.

Нововведение сократит число несанкционированных использований самокатов несовершеннолетними, но это не изменит ситуацию кардинально, уточнил специалист. Он призвал не забывать о том, что речь идёт только о прокатных самокатах, но есть ещё и частные средства индивидуальной мобильности (СИМ). Автоэксперт добавил, что в прокате ситуация должна улучшиться, если все прокатные компании будут строго следовать правилу верификации и не делать каких-то поблажек.

«Дело в том, что прокатные конторы, скорее всего, потеряют или могут потерять прибыль. Потому что молодежь, которая живёт в известной степени, так скажем, беззаботно сегодняшним днём, деньги на развлечения тратит очень активно. Сколько есть денег, столько и потратят. Прокатные компании, конечно, это прекрасно понимают. Если они закроют доступ несовершеннолетним, значит, эти условные 500 рублей будут потрачены на кино вместо электросамоката»,— заявил Кадаков.

Штраф в размере 100 тыс. рублей за аренду электросамоката лицом, не достигшим 18-летнего возраста, кого-то остановит, а кого-то нет, считает автоэксперт. По его мнению, нарушать это правило будут те люди, которые любят играть в игру «найдут — не найдут, узнают — не узнают».

«Чаще, я думаю, вся эта история со штрафами будет вылезать, когда будет что-то происходить, случаться. Если попал ребенок в ДТП на прокатном самокате, тогда будут какие-то разборки. Будут выяснять откуда у 14-летнего парня или девушки прокатный самокат. Выяснится, что в этот момент он был взят родителями, например, или соседом, братом — тогда кому-то штраф пролетит»,— заявил специалист.

Кадаков думает, что опыт Москвы в вопросе верификации аккаунтов для аренды электросамокатов может распространиться и на другие регионы страны. По словам автоэксперта, Москва зачастую является локомотивом в таких вопросах.

«Москва часто является зачинателем подобных вещей, подобных историй. Если сейчас вот это будет включено и будет работать, я думаю, что и в регионах очень быстро появится схожий подход. То есть, не будут ждать результата какого-то осязаемого, статистики. Потому что и так понятно, что результат какой-то будет. Большой или маленький, но он будет»,— подытожил собеседник агентства.

Как передавало ИА Регнум, в июле 2024 года Госдума приняла в первом чтении законопроект о введении штрафов за нарушения при управлении электросамокатами, велосипедами и другими средствами индивидуальной мобильности.

23 октября Центр организации дорожного движения (ЦОДД) сообщил, что в Москве число дорожно-транспортных происшествий с участием арендных электросамокатов снизилось почти вдвое. Изменения произошли в районе Третьего транспортного кольца и МКАД, где в середине лета в тестовом формате ввели дополнительное ограничение скорости на 5 км/ч.

Глава СПЧ Валерий Фадеев поддержал идею об ограничении скорости электросамокатов. По мнению общественника, полностью запретить электросамокаты в России вряд ли получится, но стоит ограничить их скорость до 10 км/ч и создать соответствующую инфраструктуру для передвижения на них.

В июле 2023 года в Сочи самокатчик сбил беременную женщину, идущую по пешеходному переходу. Она рассказала главному редактору ИА Регнум, члену СПЧ Марине Ахмедовой, что получила сотрясение мозга, закрытую черепно-мозговую травму, были сломаны кости носа. Ребёнок, как заявили врачи, не пострадал. Женщине прошлось добиваться, чтобы её признали потерпевшей, так как пострадавшим сначала признали самокатчика, а сбитую им женщину — свидетельницей.