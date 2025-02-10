Ньюпорт, Великобритания, 10 февраля, 2025, 16:25 — ИА Регнум. Житель британского города Ньюпорт Джеймс Хауэллс намерен купить участок свалки, где, предположительно, находится его выброшенный по ошибке диск с $749 млн в биткоинах, сообщила 10 февраля газета Guardian.

Dimitris Legakis/Athena Pictures

По этим данным, Хауэллс начал заниматься майнингом криптовалюты в 2009 году. Накопления он хранил на съёмном жёстком диске. В 2013 году Хауэллс положил диск в пакет, который его девушка по ошибке выбросила.

Майнер несколько раз обращался к властям города с просьбой разрешить ему провести поиски на свалке, однако получал отказы, несмотря на обещания в случае нахождения пакета передать городу 25% суммы. Отказал Хауэллсу и суд.

«Совет [Ньюпорта] сопротивлялся попыткам Хауэллса разрешить ему провести поиск, настаивая, что жёсткий диск стал его собственностью, когда попал на свалку. Занимавший должность судьи Высокого суда судья Кейзер заявил в январе, что он принимает аргумент совета о том, что Хауэллс не имел права пытаться вернуть его», — сказано в сообщении.

Власти Ньюпорта решили закрыть свалку и выделить один из её участков для строительства станции по производству энергии. Хауэллс намерен выкупить этот участок.

Как передавало ИА Регнум, 18 января президент США Дональд Трамп объявил о запуске собственной криптовалюты OFFICIAL TRUMP. Речь идёт о мемкоине — криптовалюте, не имеющей фундаментальной ценности. Продажи стартовали с $7 за мемкоин, на следующий день её курс достигал $34,5, а объём торгов превысил $10,5 млрд. В конце января несколько сайтов, продающих товары под брендом Трампа, начали принимать мемкоины в качестве оплаты.