Москва, 10 февраля, 2025, 16:13 — ИА Регнум. Основательница маркетплейса Wildberries Татьяна Ким подтвердила развод с сооснователем компании Владиславом Бакальчуком. Об этом она сообщила в своём Telegram-канале.

РИА Новости/ Сергей Бобылев Основательница Wildberries Татьяна Ким

«Сегодня суд удовлетворил мой иск о разводе, дети остаются со мной. Я рада, что этот непростой период позади», — указала она в публикации.

Ким также поблагодарила всех за поддержку.

«22 года вместе. Сегодня — официальная точка. Официальное решение суда: брак расторгнут. Дети остаются с мамой. Алименты остаются с папой», — написал, в свою очередь, Бакальчук.

Решение по разделу имущества бывших супругов суд должен будет вынести 18 февраля.

Как передавало ИА Регнум, в конце июля Савёловский суд Москвы зарегистрировал иск Татьяны Бакальчук о расторжении брака с Владиславом Бакальчуком. В конце августа исковое заявление было принято к производству. В сентябре Татьяна Бакальчук сообщила о смене фамилии на девичью — Ким.

Одним из этапов разворачивающегося конфликта между владельцами Wildberries стало вооружённое столкновение в офисе компании, в котором погибли два человека. 18 сентября в офисе маркетплейса раздалась стрельба. Ким тогда заявила, что произошла попытка рейдерского захвата. По словам адвокатов Бакальчука, первыми стрельбу открыли сотрудники службы безопасности офиса. СК России предъявил обвинения 33 задержанным по этому делу.