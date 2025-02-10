Захарова заявила, что РФ продолжит работу по освобождению заложников ХАМАС
Москва, 10 февраля, 2025, 16:15 — ИА Регнум. Российская сторона продолжит работу по освобождению заложников, удерживаемых палестинским движением ХАМАС. Об этом заявила 10 февраля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Россия будет продолжать настойчиво добиваться скорейшего возвращения домой не только наших соотечественников Александра Труфанова и уроженца Донбасса Максима Харкина, но и всех других заложников», — говорится в её комментарии, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства.
Захарова также назвала необъективной оценку, которую дала посол Израиля в Москве Симона Гальперин, раскритиковавшая вклад России в освобождение людей из плена ХАМАС. По словам официального представителя МИД РФ, такая реакция вызывает удивление.
Вместе с тем, по словам Захаровой, результаты указанной деятельности России по вопросу освобождению заложников побудили израильские власти пересмотреть своё негативное отношение к контактам Москвы и ХАМАС.
Как сообщало ИА Регнум, соглашение о временном перемирии в секторе Газа было достигнуто 15 января. Оно должно быть осуществлено в три этапа. Первый — вывод войск ЦАХАЛ из Газы и освобождение ХАМАС 33 заложников. Второй — освобождение оставшихся израильских заключённых, постоянное прекращение огня. Третий этап предусматривает обмен телами погибших. Затем в секторе Газа начнутся восстановительные работы под контролем Египта, Катара и ООН.
Вечером 19 января Израиль освободил первых 90 палестинских заключённых в рамках соглашения с ХАМАС в обмен на освобождение трёх заложниц из сектора Газа.
8 февраля палестинское движение освободило ещё трёх израильских заложников. По информации телеканала Al Jazeera, 52-летний Эли Шараби, 34-летний Ор Леви и 56-летний Охад Бен Ами были переданы в Дейр-эль-Балахе в центральной части Газы.