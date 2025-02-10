Москва, 10 февраля, 2025, 16:15 — ИА Регнум. Российская сторона продолжит работу по освобождению заложников, удерживаемых палестинским движением ХАМАС. Об этом заявила 10 февраля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Abdel Kareem Hana/AP/TASS

«Россия будет продолжать настойчиво добиваться скорейшего возвращения домой не только наших соотечественников Александра Труфанова и уроженца Донбасса Максима Харкина, но и всех других заложников», — говорится в её комментарии, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Захарова также назвала необъективной оценку, которую дала посол Израиля в Москве Симона Гальперин, раскритиковавшая вклад России в освобождение людей из плена ХАМАС. По словам официального представителя МИД РФ, такая реакция вызывает удивление.

Вместе с тем, по словам Захаровой, результаты указанной деятельности России по вопросу освобождению заложников побудили израильские власти пересмотреть своё негативное отношение к контактам Москвы и ХАМАС.

Как сообщало ИА Регнум, соглашение о временном перемирии в секторе Газа было достигнуто 15 января. Оно должно быть осуществлено в три этапа. Первый — вывод войск ЦАХАЛ из Газы и освобождение ХАМАС 33 заложников. Второй — освобождение оставшихся израильских заключённых, постоянное прекращение огня. Третий этап предусматривает обмен телами погибших. Затем в секторе Газа начнутся восстановительные работы под контролем Египта, Катара и ООН.

Вечером 19 января Израиль освободил первых 90 палестинских заключённых в рамках соглашения с ХАМАС в обмен на освобождение трёх заложниц из сектора Газа.

8 февраля палестинское движение освободило ещё трёх израильских заложников. По информации телеканала Al Jazeera, 52-летний Эли Шараби, 34-летний Ор Леви и 56-летний Охад Бен Ами были переданы в Дейр-эль-Балахе в центральной части Газы.