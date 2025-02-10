Самара, 10 февраля, 2025, 16:27 — ИА Регнум. Шестилетнего правнука бывшего мэра Самары Виктора Тархова и его жены Натальи, предположительно, убитых внучкой Екатериной Тарховой, поместили в приют. Об этом 10 февраля сообщили ТАСС в министерстве социально-демографической и семейной политики Самарской области.

РИА Новости/Владимир Песня

Сын Екатерины, арестованной на два месяца, находится в подведомственном министерству социальном учреждении с 4 февраля. Психологи обследовали ребёнка и заключили, что его психоэмоциональное состояние стабильно, а эмоциональный фон адекватен.

«В соответствии с рекомендациями психолога с ребёнком проводится психокоррекционная работа, направленная на адаптацию несовершеннолетнего в учреждении, оказание ему эмоциональной и психологической поддержки в соответствии с возрастом», — добавили в министерстве.

Как сообщало ИА Регнум, Виктор и Наталья Тарховы перестали выходить на связь в конце декабря. В январе их знакомый обратился в полицию, было возбуждено уголовное дело. В квартире Тарховых нашли фрагменты тел.

По подозрению в убийстве пожилой пары задержали их 29-летнюю внучку Екатерину Тархову (Бельскую). Выяснилось, что она продала машину деда и в течение месяца отправляла СМС-сообщения с его телефона и телефона своей бабушки. По версии следствия, женщина убила родственников из-за денег, расчленила трупы и постепенно выносила фрагменты тел из квартиры.

По решению суда Екатерину 5 февраля заключили под стражу. Защита обжаловала судебное решение об аресте.

По словам близкой подруги семьи Тарховых, Екатерина прежде уже пыталась навредить своим родственникам. Несколько лет назад она пробовала запустить в СМИ компромат на свою мать Людмилу, ожидавшую приговора по делу о вымогательстве. Екатерина хотела ещё сильнее навредить матери из-за сильной обиды, так как по причине многомиллионных долгов Людмилы семья лишилась элитной квартиры в центре города.