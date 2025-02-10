Бухарест, 10 февраля, 2025, 16:12 — ИА Регнум. Президент Румынии Клаус Йоханнис объявил о решении уйти в отставку. Свой пост он покинет 12 февраля, сообщил телеканал Digi24.

SZILARD KOSZTICSAK/EPA/TASS

Глава государства напомнил, что через несколько дней парламент проведёт голосование и отстранит его от должности. В заявлении для прессы Йоханнис назвал своё отстранение от должности путем импичмента «необоснованным» и «вредным» для Румынии шагом, поскольку это может привести к политическому кризису.

«Чтобы избавить Румынию и её граждан от этого кризиса, я ухожу в отставку с поста президента», ― заявил румынский лидер.

Оппозиционные партии планировали 10 февраля подать запрос в парламент о голосовании по вынесению импичмента главе государства. Срок его полномочий завершился 21 декабря, но преемника у Йоханниса нет из-за аннуляции результатов первого тура выборов, лидером которого стал Кэлин Джорджеску, которого на Западе считают пророссийским кандидатом.

Как передавало ИА Регнум, 6 декабря Конституционный суд Румынии отменил итоги первого тура президентских выборов, в котором лидировал независимый кандидат Кэлин Джорджеску. Джорджеску назвал это решение государственным переворотом. 2 января он обжаловал решение об отмене итогов выборов в Европейском суде по правам человека.

Против Джорджеску выдвинуты обвинения в нарушении избирательного законодательства, в связи с чем он может быть не допущен к новым выборам, первый тур которых должен состояться в мае. Руководство Евросоюза сделает всё, чтобы Джорджеску не победил на выборах, отметил ранее глава комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков.

Делегаты съезда Социал-демократической партии Румынии 2 февраля утвердили кандидатом на пост президента страны Крина Антонеску. Ранее его кандидатуру на выборах утвердили две другие партии правящей коалиции — Национал-либеральная партия и Демократический союз венгров Румынии. Антонеску стал единым кандидатом коалиции.