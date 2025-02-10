Москва, 10 февраля, 2025, 15:59 — ИА Регнум. Индекс Мосбиржи поднялся выше отметки в 3000 пунктов впервые с 26 июля 2024 года. Об этом 10 февраля свидетельствовали данные биржи.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Так, в 14:40 мск индекс Мосбиржи показал рост на 1,21% — до 3002,44 пункта. К 15:51 мск индекс ускорил рост и находился на уровне 3007,42 пункта (+1,38%), а индекс РТС рос на 1,37% — до 973,84 пункта.

Курс юаня к рублю к 15:39 снижался до 13,2415 рубля (-3,2 копейки).

На открытии торгов индексы Мосбиржи и РТС росли на 0,97% — до 2995,24 пункта и 969,98 пункта соответственно. Курс юаня к рублю на открытии торгов рос на 2,25 копейки относительно уровня закрытия предыдущих торгов — до 13,296 рубля.

Как сообщало ИА Регнум, объём средств, вложенных частными инвесторами в облигации на фондовом рынке Московской биржи в январе, составил рекордные 104 млрд рублей. Из них в корпоративные бумаги было вложено 80,2 млрд рублей, в ОФЗ и региональные облигации — 23,8 млрд рублей. Частные инвесторы продали акций на 4,6 млрд рублей больше, чем купили.