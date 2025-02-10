Севастополь, 10 февраля, 2025, 16:53 — ИА Регнум. Заявления главы киевского режима Владимира Зеленского о давлении на Россию в ходе переговоров являются невежеством. Такое мнение 10 февраля высказал депутат Государственной думы от Севастополя Дмитрий Белик.

ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

«Россия более тысячи лет живет под западным давлением, которое периодически переходит в «горячую фазу». Если Зеленский об этом не знал, то это редкостное невежество», — отметил в беседе с «РИА Новости» парламентарий.

Он напомнил, что западные государства не достигли значительных результатов в своём давлении на Россию. По мнению Белика, Зеленского играет роль патриота, который якобы борется за интересы страны, а по факту обманывает граждан Украины.

Как сообщало ИА Регнум, Зеленский 29 января вновь призвал западных союзников давить на Россию, принуждать, действовать слаженно и решительно, «верить в мир и приближать его благодаря силе». Глава киевского режима, несмотря на заявления президента РФ Владимира Путина о вариантах мирных переговоров и урегулирования конфликта, в очередной раз цинично обвинил российские власти в попытках продолжить конфликт или «получить паузу».

В интервью польским СМИ 16 января Зеленский заявил, что украинский конфликт может быть решён в 2025 году, если избранный президент США Дональд Трамп «надавит» на Москву. Он признал, что получает из Вашингтона как в общем информационном поле, так и по закрытым каналам сигналы о намерении Трампа работать над урегулированием.

Депутат Госдумы от Крымского региона («Единая Россия»), член комитета по безопасности Михаил Шеремет считает, что условия прекращения конфликта на Украине, предложенные главой киевского режима, чьи президентские полномочия истекли 20 мая 2024 года, являются провокацией. По его словам, это только затянет военный конфликт на Украине и продолжит дальше множить число смертей и людских бед.

Путин 28 января отметил, что из-за своей нелегитимности Зеленский не может подписывать никаких договорённостей, в частности не может отменить свой собственный указ о запрете на переговоры с Россией. Тем не менее при желании из ситуации можно найти выход, подчеркнул российский лидер.

20 января президент РФ напомнил, что Россия готова к переговорам, но целью диалога должен быть долгосрочный мир, а не короткое перемирие.