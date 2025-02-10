Москва, 10 февраля, 2025, 15:52 — ИА Регнум. Блогер и певец Николай Соболев сообщил, что сделал пересадку волос. Как рассказал Соболев в интервью KP.RU, решение провести операцию он принял в связи с алопецией.

Фото из личного архива Николай Соболев

«Медийная работа связана с определенными обязательствами, в том числе и внешним видом. В 31 год появилась ранняя стадия алопеции, я начал лысеть. Конечно, если ты работаешь в медийной сфере — внешний вид крайне важен», — рассказал блогер. По его словам, он очень доволен результатом: «Спустя почти месяц волосы начали прорастать».

Как отмечает издание, Николай Соболев сделал пересадку в российской клинике, а не в Турции, известной подобными процедурами. Процедура была сделана 9 января. Спустя практически месяц у Николая уже прорастают волосы. Соболев показал KP.RU фото «до» и «после», и результат, особенно в области висков, уже заметен.

«У Николая Соболева процесс восстановления идет по плану и с хорошими промежуточными результатами. Волосы уже прорастают, он в порядке, получает удовольствие от жизни. Шевелюра не выпадает, потому что затылочные волосы андрогенонезависимы. В течение следующих пяти месяцев у Николая полностью будет выполнена поставленная задача без дополнительных манипуляций», — рассказал эксперт клиники GGMed Сослан Гассеев.

По данным KP.RU, стоимость процедуры по пересадке волос составляет 170 тысяч рублей.