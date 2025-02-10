Москва, 10 февраля, 2025, 15:41 — ИА Регнум. Военные следователи возбудили уголовное дело в отношении трёх российских бизнесменов по факту хищения 300 млн рублей при выполнении государственного оборонного заказа. Об этом сообщили в пресс-службе главного военного следственного управления СК РФ.

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«Военными следственными органами СК России возбуждено уголовное дело в отношении руководителей ООО «Комплитстрой групп» и ООО «Атенон» Александра Архипова, Артёма Евдокимова и Михаила Масленникова, которые подозреваются в злоупотреблении полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа, совершённом организованной группой», — говорится в сообщении.

Уточняется, что в рамках проведения строительных работ в Калининградской области компании «Комплитстрой групп» и «Атенон» привлекались по государственным контрактам на общую сумму около 900 млн рублей как субподрядчики.

По данным следствия, Архипова, Евдокимов и Масленников с 2023 по 2024 год израсходовали более 300 млн рублей на цели, не связанные с исполнением контрактов, и, соответственно, причинили государству ущерб в особо крупном размере.

Как передавало ИА Регнум, в декабре ФСБ проинформировала о проведении обысков у руководителей трёх подшипниковых заводов в рамках дела о крупном хищении средств при выполнении гособоронзаказа (ГОЗ). Масштабные следственные действия прошли на предприятиях «10 ГПЗ» в Ростове-на-Дону, «ОК-Лоза» в Сергиевом Посаде и «ГПЗ-2» в Твери, а также по местам проживания руководства предприятий и семей собственников.

В середине июля 2024 года Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о злоупотреблении полномочиями при выполнении гособоронзаказа в отношении неустановленных лиц «Балашихинского литейно-механического завода» (БЛМЗ).

Ранее суд приговорил к пяти годам лишения свободы фигурантку дела «Оборонсервиса» Ирину Вишнякову, экс-гендиректора ЗАО «Безопасность и связь». Её признали виновной в мошенничестве в особо крупном размере и легализации доходов, полученных преступным путём.