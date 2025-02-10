Варшава, 10 февраля, 2025, 15:40 — ИА Регнум. Украинские беженцы начали массово покидать Польшу для переезда в Германию, пишет местное издание inPoland со ссылкой на данные Европейского статистического бюро (Eurostat).

Иван Шилов ИА REGNUM

«Причинами переезда из Польши в Германию становятся более высокий уровень заработной платы, социальных выплат и качественные медицинские услуги», — сказано в публикации.

По данным Eurostat, на конец 2024 года в Германии проживало более 1,14 млн украинских беженцев, что составляет более 27% от общего числа переехавших в европейские страны украинцев. При этом число граждан Украины на территории Польши с 2022 года снизилось с 1,3 млн до 983,8 тыс. человек.

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский ранее заявил, что украинских граждан, живущих в ЕС, необходимо вынудить вернуться к себе в страну. В сентябре 2024 года он призвал Евросоюз остановить выплату пособия беженцам с Украины. Дипломат добавил, что Варшава уже прекратила такие выплаты.

Как передавало ИА Регнум, депутат от партии «Альтернатива для Германии» (АДГ) Катрин Эбнер-Штайнер заявила, что украинские беженцы должны быть немедленно выдворены с территории Германии.

Глава киевского режима Владимир Зеленский выдвинул Европе условие по возвращению украинцев. По его словам, Киев вернёт на Украину беженцев, которые оказались в Европе, если европейские государства представят украинской стороне дополнительное количество средств противовоздушной обороны.