Бангалор, Индия, 10 февраля, 2025, 15:50 — ИА Регнум. Новейший российский многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57Э совершил первый полёт на международной авиационно-космической выставке Aero India в Бангалоре, сообщил ТАСС 10 февраля.

РИА Новости/Нина Падалко

Самолёт пилотировал заслуженный лётчик-испытатель, Герой России Сергей Богдан.

Истребитель совершил первый квалификационный (тренировочный) полёт в преддверии запланированных демонстрационных вылетов в рамках выставки. Су-57Э находился в небе около десяти минут.

Как передавало ИА Регнум, в ноябре 2024 года «Рособоронэкспорт» подписал первые контракты на экспорт истребителя Су-57 заграничным партнёрам. Глава компании Александр Михеев отметил, что дружественные страны хотят приобретать российское надёжное и уже зарекомендовавшее себя вооружение.

Министерство обороны Индии оценивает возможность приобретения российского истребителя пятого поколения Су-57, заявил 9 февраля замглавы ведомства Санджив Кумар. Он добавил, что ожидает от пилотов Су-57 захватывающего выступления в ходе авиашоу.

На выставке Aero India «Рособоронэкспорт» впервые представит новейший двигатель для истребителей, сообщал ранее Михеев. Его разработала Объединённая двигателестроительная корпорация. «Изделие 177С» предполагается устанавливать в многоцелевых истребителях 4++ и 5-го поколения.