Москва, 10 февраля, 2025, 15:39 — ИА Регнум. 44-летний продюсер и режиссер Александр Орлов задержан за нападение на фигуристку Елизавету Нугуманову. По данным источника ИА Регнум, Орлову грозит до 5 лет лишения свободы за умышленную порчу имущества.

Сергей Бобылев/ТАСС

Напомним, в минувшую пятницу, 7 февраля фигуристка на своем «Мерседесе» возвращалась домой. На Мичуринском проспекте перед её авто остановился таксист, перегородив движение для всех, кто ехал в попутном направлении. Нугуманова посигналила, следом начали сигналить остановившиеся за ней машины. Таксист выгрузил пассажира и уехал, но инцидент на этом не закончился. Мужчина, который вышел из такси, подбежал к авто спортсменки и несколько раз ударил по лобовому стеклу. Стекло разбилось, а дебошир ушёл, продемонстрировав «побеждённой» оппонентке неприличный жест.

Спустя полтора дня в доме неподалеку от места преступления полиция задержала подозреваемого. Им оказался 44-летний Александр Орлов. Как рассказал источник ИА Регнум, задержанный — довольно известная личность в определённых кругах, занимается съёмками клипов для звезд шоу-бизнеса. Причем в том числе — для звёзд первой величины, в частности, например, для Сергея Шнурова и его группировки «Ленинград».

Телефон Орлова у некоторых его собеседников записан как «Орлов Джун энд Джулай». Это юридическое лицо с 2019 года принадлежит Ксении Собчак. Она же, судя по данным базы «СПАРК-Интерфакс», является генеральным директором этого агентства. Как рассказала в беседе сИА Регнум на условиях анонимности одна из родственниц Орлова, у Александра четверо детей, двое от предыдущего брака, двое от нынешнего, причём он готовится стать отцом в пятый раз.

В Сети легко ищется, что то самое пиар-агентство June & July основала Юлия Прудько. Разные модные журналы публиковали интервью и фотосессии, в которых запечатлена счастливая пара — Юлия Прудько и продюсер Александр Орлов. Позже эти же журналы сообщали своим читателям о неожиданном расставании Прудько и Орлова.

Елизавета Нугуманова — российская фигуристка, выступающая в одиночном катании. Серебряный и бронзовый призер этапов серии Гран-при среди юниоров, бронзовый призер Warsaw Cup (2019), мастер спорта России.