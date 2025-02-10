Новосибирск, 10 февраля, 2025, 15:23 — ИА Регнум. Прокуратура Новосибирской области возбудила уголовное дело по факту избиения комментатора Романа Скворцова, сообщили в ведомстве 10 февраля.

СПОРТ-ЭКСПРЕСС/Никита Успенский

«Возбудили дело по ч. 1 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью)», — сообщили ТАСС в прокуратуре.

В правоохранительных органах ранее сообщили, что у Скворцова произошел конфликт с посетителями одного из баров в центре города. На опубликованных записях с камер видеонаблюдения видно, как журналист вышел из бара, а вслед за ним из другого заведения вышли двое мужчин. Один из них ударил комментатора.

Как передавало ИА Регнум, жена Скворцова Ксения ранее сообщила, что врачи диагностировали у комментатора черепно-мозговую травму. Также сообщалось, что у Скворцова выявили ушиб мозга и гематому. Его поместили в реанимацию. Жизни Скворцова ничто не угрожает, добавила его жена.

Спортивный журналист Дмитрий Губерниев ранее сообщал, что Скворцов находился в сознании, когда его госпитализировали, а позднее его состояние стабилизировалось. Губерниев уточнил, что Скворцову придется ещё некоторое время находиться на стационарном лечении.

Скворцову 49 лет. Он специализируется на комментировании хоккейных и баскетбольных матчей.