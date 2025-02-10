Москва, 10 февраля, 2025, 15:23 — ИА Регнум. Мать 44-летнего Александра Орлова, задержанного за нападение на фигуристку Елизавету Нугуманову в Москве, полностью оправдала действия своего сына, посоветовав спортсменке выучить правила дорожного движения, а также посетовала, что той просто разбили машину, а не «дали по башке».

РИА Новости/Александр Вильф Фигуристка Елизавета Нугуманова

Правоохранителям Ольга Викторовна весьма эмоционально высказала всё, что думает по поводу инцидента на Мичуринском проспекте. В пятницу её сын Александр, выходя из такси, не выдержал подгоняющего его сигнала автомобиля Нугумановой и разбил лобовое стекло её Mercedes. Сама Нугуманова журналистам объяснила, что из-за неспешности выходивших из такси на узкой дороге образовалась настоящая пробка и не одна она посигналила. Однако досталось от Александра именно автомобилю фигуристки.

Мать Александра, в свою очередь, уверена, что неправа именно Нугуманова, ведь сигналить запрещено правилами.

«А вот чтобы знала, что нужно правила учить и людей не тревожить! Причинил машине ущерб? Хорошо, что машине, а не ей. Я бы хотела, чтобы ей по башке дали, извините… Она так испугалась, так об… ась, извините. Надо правила учить, понимаете? Нужно вести по-человечески! Человек выходит из такси не два часа, это минутное дело», — заявила Ольга Викторовна в полиции.

Женщина добавила, что не видит никакой необходимости в компенсации фигуристке за разбитую иномарку.

«Лучше пусть сыну моему моральный ущерб возместит за то, что «бибикала» и напугала его», — заключила Ольга Викторовна.

В настоящее время Александр задержан. В отношении него возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство».