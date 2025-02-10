Мурманск, 10 февраля, 2025, 15:23 — ИА Регнум. Суд через две недели приступит к рассмотрению дела о признании геноцидом массовых убийств мирных жителей фашистами и их пособниками на оккупированных территориях Мурманской области в годы Великой Отечественной войны. Об этом 10 февраля сообщили в объединённой пресс-службе судов региона.

РИА Новости/Андрей Старостин

Уточняется, что соответствующее заявлении прокуратуры принято Мурманским областным судом.

«Рассмотрение гражданского дела назначено в открытом судебном заседании на 24 февраля 2025 года в 14:30», ― говорится в сообщении пресс-службы в соцсети «ВКонтакте».

Как сообщало ИА Регнум, прокуратура Мурманской области 7 февраля подала в суд заявление об установлении факта геноцида народов СССР немецко-фашистскими захватчиками в годы Великой Отечественной войны. Ведомство потребовало признать зверства нацистов военными преступлениями и преступлениями против человечности.

В годы войны 1941–1945 годов территория Мурманской области частично была оккупирована войсками вермахта. В результате массированных бомбардировок в регионе было разрушено свыше 1,5 тыс. домов.

Бойцы Красной армии, попавшие в плен к нацистам, содержались в лагерях в нечеловеческих условиях, их принуждали к изнурительным работам. Красноармейцы умирали от истощения и холода. Общее число жертв нацистов в Мурманской области превышает 15 тыс. человек. Размер причинённого региону ущерба составляет 1,3 трлн рублей в переводе на текущий курс рубля.