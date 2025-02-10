Куала-Лумпур, 10 февраля, 2025, 15:17 — ИА Регнум. Израиль несёт ответственность за геноцид и разрушения в секторе Газа, поэтому Тель-Авив обязан найти источники для компенсации этого материального ущерба, который оценивается в 100 млрд долларов. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе официального визита в Малайзию.

ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

«Масштаб разрушений в Газе оценивается в $100 млрд. Израиль и правительство Биньямина Нетаньяху несут ответственность за это. Израильские власти должны сначала заплатить за разрушения, а затем начать процесс восстановления Газы. Нетаньяху вместо того, чтобы искать места для жителей Газы, которых он не смог выселить с их земель, должен изыскивать ресурсы для покрытия ущерба в $100 млрд, который он нанёс Газе», — отметил турецкий лидер.

Как передавало ИА Регнум, в октябре 2024 года Эрдоган заявил, что Израиль рано или поздно заплатит за свои действия, а Нетаньяху будет остановлен так же, как был остановлен лидер нацистской Германии Адольф Гитлер. Эрдоган подчеркнул, что Турция продолжит противостоять израильскому правительству и будет пытаться склонить весь мир на свою сторону. Также турецкий лидер заявил, что мира во всём мире не будет, пока виновные не понесут ответственность за геноцид в Газе.

15 января в ходе переговоров между Израилем и ХАМАС при участии посредников из Катара, Египта и США было достигнуто соглашение о временном перемирии в секторе Газа. Участники диалога договорились, что перемирие будет действовать с 19 января в течение 42 дней. Россия надеется, что соглашение о перемирии между ХАМАС и властями Израиля приведёт к стабилизации обстановки в секторе Газа, заявил 17 января президент РФ Владимир Путин.