Москва, 10 февраля, 2025, 15:24 — ИА Регнум. Актёр Марк Вдовин, снимавшийся в фильме «Подольские курсанты», обнаружил мёртвого мужчину возле двери своей квартиры. Об этом сообщил 10 февраля Telegram-канал Mash.

РИА Новости/Алексей Майшев

Вдовин нашел лежащего на полу мужчину, не подававшего признаков жизни, вечером 7 февраля, когда возвращался в квартиру на девятом этаже в доме на улице Алабяна. Прибывшая на вызов бригада медиков констатировала смерть.

По информации канала, погибший — 28-летний житель Подмосковья. Предположительно, он умер от передозировки наркотиками.

Вдовину 32 года. Он исполнил роль Пахомова в военно-исторической драме о подвиге подольских курсантов при обороне Москвы осенью 1941 года. Актер также снимался в фильмах и сериалах «Мастодонт», «Позывной «Журавли», «Шаг в бездну» и других.

Как сообщало ИА Регнум, в январе на Кутузовском проспекте в автомобиле «Запорожец», принадлежащем актеру Гоше Куценко, нашли женский труп. Выяснилось, что убитая — 36-летняя Дарья Ш. из Тольятти, которая приехала в Москву на заработки. По подозрению в убийстве арестовали её сожителя, ранее судимого 30-летнего уроженца Татарстана Альберта Абдуллина.