Бангалор, Индия, 10 февраля, 2025, 15:21 — ИА Регнум. Новейший российский истребитель Су-57 вызвал большой интерес на международной авиационно-космической выставке Aero India, сообщает 10 февраля ТАСС.

JAGADEESH NV/EPA/TASS

Рядом с новейшим многофункциональным истребителем пятого поколения постоянно наблюдается множество зрителей. Экспозицию, где расположен Су-57, уже посетили делегации некоторых зарубежных стран.

Тренировочные полёты истребителя, пилотируемого заслуженным летчиком-испытателем Героем РФ Сергеем Богданом, состоятся 10 февраля. 11 февраля пройдёт первый демонстрационный полет истребителя в рамках Aero India.

Превосходство российского истребителя ранее отметили авторы американского журнала Military Watch Magazine. В публикации отмечалось, что Су-57 способен выполнять множество тактических задач на поле боя, начиная с ликвидации целей в воздухе, заканчивая подавлением систем противовоздушной обороны.

Посол РФ в южноазиатской республике Денис Алипов при этом заявил, что США отказались от полётных программ истребителей F-35A и F-16 на авиакосмической выставке Aero India 2025, узнав, что на этом мероприятии будет демонстрироваться российский Су-57.

Самолёт Су-57 является истребителем пятого поколения с использованием технологии малозаметности. Он создан для боя с любыми истребителями потенциального противника, а также может использоваться для уничтожения наземных и надводных целей.

Как отметил секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу, российский Су-57 прекрасно зарекомендовал себя в зоне проведения спецоперации.