Вашингтон, 10 февраля, 2025, 15:11 — ИА Регнум. Спецпосланник США по Украине и России Кит Келлог планирует в ближайшее время представить президенту страны Дональду Трампу планы урегулирования ситуации на Украине, сообщил 10 февраля портал Semafor со ссылкой на осведомлённые источники.

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«Келлог сообщил союзникам США на недавних встречах, что он готовит варианты прекращения войны на Украине, чтобы представить их Трампу, сообщили три западных чиновника, знакомые с ходом переговоров», — сказано в сообщении.

Предполагается, что план будет представлен Трампу в ближайшее время, отметили авторы. Вместе с тем Келлог опроверг сообщения о том, что представит свой проект в ходе Мюнхенской конференции по безопасности, которая пройдёт 14–16 февраля.

По данным портала, Келлог намерен также согласовать свой план с представителями всех стран — членов НАТО.

Как передавало ИА Регнум, 31 января Келлог заявил, что считает возможным добиться мира на Украине в течение ближайших 100 дней. Урегулирование конфликта отвечает интересам всего мира, добавил он.

6 февраля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что США много говорят об урегулировании конфликта на Украине, но не предпринимают никаких конкретных действий. Без чётких шагов Вашингтона будет преждевременным говорить о переговорах, подчеркнула она.

Президент России Владимир Путин ранее заявил, что Москва готова к переговорам по Украине, но целью диалога должен быть долгосрочный мир, а не перемирие. Он подчеркнул, что должны быть учтены законные интересы России.

Ранее Путин отмечал, что одним из условий для переговоров будет заявление киевского режима об отказе от планов вступить в НАТО. Также для начала переговоров Киев должен признать территориальные реалии и вывести войска с территории регионов, которые вернулись в состав России в 2022 году, заявлял глава государства.