Воронеж, 10 февраля, 2025, 15:47 — ИА Регнум. Одной из задержанных ФСБ в Воронеже за подготовку терактов и покушения на российских офицеров оказалась 41-летняя чемпионка Украины по пауэрлифтингу Юлию Лемещенко, пишут местные СМИ.

Соцсети Чемпионка Украины по пауэрлифтингу Юлия Лемещенко

По данным ФСБ, Лемещенко планировала покушение на высокопоставленных российских военнослужащих, а также готовила диверсии на промышленных объектах. Согласно данным следствия, она действовала по указке ВСУ, желая получить украинское гражданство. В ходе операции всего было задержано четыре женщины в Воронеже, Севастополе и в Ростове-на-Дону.

Как сообщал телеканал «Россия 24», в 2014 году Лемещенко переехала в Харьков вместе с мужем, в 2021-м выиграла украинское первенство по пауэрлифтингу. Также они жили во Львове, Днепропетровске и Киеве. Тогда чемпионка по пауэрлифтингу сама связалась со спецслужбами Украины, чтобы получить гражданство. Однако для этого ей предложили устроить теракт.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 7 февраля ФСБ задержала в Севастополе, Воронеже и Ростове-на-Дону четырёх женщин, которые готовили по заданию украинских спецслужб теракты против высокопоставленных офицеров армии России и диверсии на объектах топливно-энергетического комплекса. Все задержанные прибыли в РФ с территории Украины, где их обучили обращаться со стрелковым оружием, минно-взрывному делу, управлению дронами и методам выявления наружного наблюдения. Завербованные женщины рассказали, что за выполнение поставленных задач киевские кураторы переводили им вознаграждение в виде криптовалюты, а также обещали вывезти в Европу.