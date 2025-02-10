Москва, 10 февраля, 2025, 15:02 — ИА Регнум. Полицейские задержали на западе Москвы мужчину, подозреваемого в нападении на фигуристку Елизавету Нугуманову. Об этом сообщил 10 февраля ИА Регнум источник в правоохранительных органах.

Кадр из видео

Речь идёт о мужчине 1980 года рождения. По информации полицейских, его подозревают в хулиганстве, совершённом с применением насилия и угрозой его применения.

Собеседник рассказал, что, по данным правоохранителей, 7 февраля в районе Раменки возле дома на Мичуринском проспекте мужчина увидел автомобиль Mercedes, в котором находилась Нугуманова. Он два раза ударил по лобовому стеклу машины, нанеся повреждения. Кроме того, мужчина демонстрировал неприличные жесты. В полиции отметили, что действия задержанного причинили потерпевшей имущественный и моральный вред, а также нравственные страдания.

Ранее стало известно, что Нугуманова написала заявление в полицию после нападения в Москве. Кроме того, в социальных сетях спортсменка выложила фотографию своего автомобиля с разбитым лобовым стеклом.

По некоторым данным, Нугуманова возвращалась домой с вечеринки, организованной рэпером Тимати (Тимур Юнусов). По словам фигуристки, опубликованным в социальных сетях, на пешеходном переходе, к которому она подъезжала, остановилось такси, загородившее проезд ей и другим водителям. Они начали сигналить, требуя освободить дорогу. В этот момент из такси вышел пассажир, который, как уточнила Нугуманова, приблизился к её автомобилю и принялся бить по стеклу. Фигуристка также добавила, что внутрь машины упали осколки.

Это уже не первый случай нападения на автомобили, принадлежащие российским спортсменам. Так, как сообщал источник ИА Регнум, в октябре 2023 года в Екатеринбурге молодой человек разбил стекло BMW X3 игрока баскетбольного клуба «Уралмаш» Кирилла Писклова. Этот автомобиль спортсмен получил в подарок от президента России Владимира Путина. Злоумышленник, который был одет в чёрный спортивный костюм, также вытащил из машины колонку.