Баку, 10 февраля, 2025, 15:29 — ИА Регнум. Власти Азербайджана объявили персоной нон грата депутата Госдумы Николая Валуева. Об этом 10 февраля сообщило на своём сайте азербайджанское министерство иностранных дел.

ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына Депутат Госдумы РФ Николай Валуев

В ведомстве заявили, что такое решение принято из-за высказываний парламентария, которые касаются Азербайджана. В МИД назвали слова Валуева «оскорбительными и угрожающими».

В Баку также напомнили, что персонами нон грата в Азербайджане объявлены ещё два депутата — зампредседателя комитета ГД по делам СНГ Константин Затулин и замглавы комитета ГД по защите семьи Виталий Милонов.

Ранее Валуев прокомментировал требование властей Азербайджана закрыть представительство Россотрудничества — «Русский дом». Валуев раскритиковал азербайджанские власти и призвал российское правительство обратить внимание на деятельность азербайджанских диаспор в России, которые зачастую занимаются денежными операциям и не всегда законными.

Как сообщало ИА Регнум, 6 февраля власти Азербайджана запретили деятельность в стране Россотрудничества и агентства США по международному развитию (USAID). Издание Report написало, что причиной такого решения стало стремление Баку к «независимости от внешнего влияния».

После этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова проинформировала, что Москва готова решить вопрос с регистрацией «Русского дома» в Баку. Дипломат подтвердила, что азербайджанская сторона уведомила о прекращении его деятельности.

Захарова также подчеркнула, что Россия готова предпринять все необходимые шаги для завершения процесса регистрации «Русского дома» в рамках законодательства Азербайджана.