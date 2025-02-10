Москва, 10 февраля, 2025, 14:52 — ИА Регнум. На сегодняшний день нет согласованных графиков контактов между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. Об этом 10 февраля заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

Михаил Метцель/ТАСС

«Согласованных графиков нет. Но тема существует, и по мере прояснения дальнейшей диспозиции, я думаю, будут договоренности и на этот счет и своевременно, и в должный момент объявлены <…> По состоянию на сегодня никаких графиков не существует», ― приводит слова дипломата «РИА Новости».

Замглавы МИД рассказал, что Москва и Вашингтон контактируют по линии внешнеполитических ведомств. Он отметил, что процесс идет, но нет смысла разглашать подробности этого диалога.

Рябков добавил, что приход в Белый дом команды Дональда Трампа говорит о появлении новых векторов во внешней политике и только от США зависит, воспользуется ли новая администрация возможностью диалога с Москвой.

Как передавало ИА Регнум, в издании New York Post ранее появились сообщения об уже состоявшихся переговорах российского и американского лидеров. Утверждалось, что Путин и Трамп обсуждали вопросы, связанные с урегулированием украинского кризиса. Дата якобы состоявшегося разговора не называлась.

Журналисты пула Белого дома, сопровождающие Трампа в поездке в штат Луизиана на борту самолёта Air Force One 9 февраля, сообщили, что американский лидер отказался раскрывать детали своих контактов с президентом России.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков 10 февраля заявил на брифинге, что не может ни подтвердить, ни опровергнуть сообщения американских СМИ о якобы состоявшемся телефонном разговоре глав двух государств. Представитель Кремля отметил, что коммуникации между РФ и США ведутся по разным каналам и из-за их множественности он может чего-то не знать.

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя отметил, что Россия пока не получала конкретных сигналов от администрации Трампа о возобновлении контактов, однако Москва внимательно следит за риторикой американского лидера.