МВД Латвии предупредило о возможности быстрого закрытия границы с Россией
Глава МВД Латвии Козловскис: Рига может закрыть границу с РФ за несколько часов
Рига, 10 февраля, 2025, 14:30 — ИА Регнум. Министр внутренних дел Латвии Рихардс Козловскис призвал граждан воздержаться от посещения России и Белоруссии, так как в случае обострения ситуации Рига может закрыть восточную границу всего за несколько часов. Слова министра привёл портал гостелерадио LSM.
По его словам, поездки через восточную границу следует сократить до минимума, несмотря на дела или наличие родственников.
«В случае угрозы со стороны восточных соседей мы можем закрыть границу в течение даже не дней, а часов», — сказал Козловскис.
Ранее о рисках, связанных с поездками в Россию и Белоруссию, латвийцев предупредил министр обороны страны Андрис Спрудс. Он отметил, что Рига полностью не прекратила отношения с Москвой и Минском, но людям стоит прислушаться к призывам «не ездить ни в Россию, ни в Белоруссию».
По данным Службы государственной безопасности Латвии, количество поездок жителей страны в Россию в 2024 году выросло вдвое по сравнению с предыдущим годом. В среднем около 2 тыс. латвийцев посещали РФ каждый месяц, тогда как в 2023 году их было около 1 тыс. человек.
Как сообщало ИА Регнум, ранее латвийский МИД неоднократно призывал граждан не посещать Россию. В частности, 8 марта 2024 года жителей Латвии попросили отказаться от поездок в РФ в течение двух ближайших суток в связи с «возможными террористическими атаками в Москве».
В июне минувшего года официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя идею о линии обороны Евросоюза на границе с Россией и Белоруссией, предложила прибалтийским странам развернуть её «шипами внутрь».