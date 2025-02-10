Рига, 10 февраля, 2025, 14:30 — ИА Регнум. Министр внутренних дел Латвии Рихардс Козловскис призвал граждан воздержаться от посещения России и Белоруссии, так как в случае обострения ситуации Рига может закрыть восточную границу всего за несколько часов. Слова министра привёл портал гостелерадио LSM.

Alexander Welscher/dpa/picture-alliance/TASS Латвийско-российская граница

По его словам, поездки через восточную границу следует сократить до минимума, несмотря на дела или наличие родственников.

«В случае угрозы со стороны восточных соседей мы можем закрыть границу в течение даже не дней, а часов», — сказал Козловскис.

Ранее о рисках, связанных с поездками в Россию и Белоруссию, латвийцев предупредил министр обороны страны Андрис Спрудс. Он отметил, что Рига полностью не прекратила отношения с Москвой и Минском, но людям стоит прислушаться к призывам «не ездить ни в Россию, ни в Белоруссию».

По данным Службы государственной безопасности Латвии, количество поездок жителей страны в Россию в 2024 году выросло вдвое по сравнению с предыдущим годом. В среднем около 2 тыс. латвийцев посещали РФ каждый месяц, тогда как в 2023 году их было около 1 тыс. человек.

Как сообщало ИА Регнум, ранее латвийский МИД неоднократно призывал граждан не посещать Россию. В частности, 8 марта 2024 года жителей Латвии попросили отказаться от поездок в РФ в течение двух ближайших суток в связи с «возможными террористическими атаками в Москве».

В июне минувшего года официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя идею о линии обороны Евросоюза на границе с Россией и Белоруссией, предложила прибалтийским странам развернуть её «шипами внутрь».