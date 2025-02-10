Рим, 10 февраля, 2025, 14:29 — ИА Регнум. Попытки выдавить Россию из деятельности международных гуманитарных организаций ООН имеют обратную сторону и лишь подчёркивают важность российского участия в их работе. Об этом заявил постпред РФ при Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO) и других международных организациях в Риме Игорь Голубовский.

«Попытки выдавливания России имеют обратную сторону. Российская помощь и участие РФ необходимы для осуществления гуманитарных программ на фоне нехватки финансирования, например Всемирной продовольственной программы. Западники переусердствовали, потому что сложившаяся ситуация лишь продемонстрировала, какие вес и роль принадлежат России в деле обеспечения продовольственной безопасности», — рассказал он в беседе с ТАСС.

Голубовский уточнил, что страны коллективного Запада, вводя антироссийские санкции, искусственно создают технические препятствия для финансирования гуманитарных организаций.

Говоря о сокращении поддержки международных организаций со стороны новой администрации США, дипломат призвал не преувеличивать значение их донорства.

«Как и многие другие доноры, мы следим за действиями американской администрации в отношении международных организаций и международного сотрудничества в целом. США — влиятельный игрок в области содействия международному развитию. Мы реалисты и понимаем, что назрела необходимость пересмотра направления финансовой помощи, последствия будут, но не надо их преувеличивать», — добавил он.

Голубовский также отметил, что российская сторона осознаёт все недостатки и необходимость реформирования структур ООН, однако всё равно считает международные организации важными площадками сотрудничества и взаимодействия.

Как передавало ИА Регнум, президент России Владимир Путин назвал недопустимой подмену Устава ООН какими-то правилами, выгодными той или иной стороне. Он напомнил, что организация создавалась ради того, чтобы искать взаимоприемлемые решения, а не претворять в жизнь в одностороннем порядке решения неприемлемые. Нужно вернуться к истокам создания ООН и исходить из того, что все страны — и малые, и большие — равны, добавил Путин.