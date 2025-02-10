Москва, 10 февраля, 2025, 16:42 — ИА Регнум. За прошлый год инвестиции бизнеса в нативную рекламу в «VK Видео» превысили 2,4 млрд рублей. По сравнению с 2023 годом этот показатель вырос в два раза, сообщили 10 февраля в пресс-службе VK.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

«В 2024 году суточное число просмотров роликов на платформе побило рекорд в 2,9 млрд, а количество авторов, создающих оригинальный контент, выросло на 52%», ― отметила вице-президент VK по B2B-коммерции и операционному управлению Элина Исагулова.

Она добавила, что видеоформат привлекает большое число блогеров, авторов и зрителей, а также представителей бизнеса. Интегрируясь в такие видео, бренды не только растят знание о себе, но и увеличивают продажи, взаимодействуя с аудиторией в привычном для неё канале, пояснила Исагулова.

В компании отметили, что в 2024 году на «VK Видео» вышло более 3 тыс. единиц эксклюзивного контента. Лидерами по размещению нативной рекламы стали шоу собственного производства «VK Видео»: «Натальная карта», «Кстати», «Женский форум», «Большое шоу», «Сессия», «Дикая кухня». Интеграции в такие проекты востребованы у компаний финансового сектора, ретейла, e-commerce, бьюти и fmcg.

Среди блогеров лидерами по количеству нативных интеграций стали Ида Галич, Влад А4, Сергей Минаев, Даня Крастер, Кукояки, Nansi & Sidorov, Александр Пушной.

Как сообщало ИА Регнум, по данным компании Mediascope, сервис «VK Видео» в новогодние праздники обогнал видеохостинг YouTube по числу ежедневных пользователей. Среднесуточное число пользователей «VK Видео» составило 41 млн человек. Рекорд был установлен 8 января, когда аудитория составила 42 млн человек.

В пресс-службе компании 16 декабря сообщили, что VK выделил «VK Видео» в отдельный проект своей программы по поиску уязвимостей Bug Bounty. Это связано с ростом популярности сервиса. В третьем квартале 2024 года среднесуточное количество просмотров видеохостинга увеличилось на 48,5% и достигло 2,6 млрд. Совокупное время, которое зрители проводили за просмотром, выросло на 265% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.