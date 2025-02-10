Москва, 10 февраля, 2025, 14:13 — ИА Регнум. Отношения России и США балансируют на грани разрыва, заявил 10 февраля заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

Гавриил Григоров/POOL/РИА Новости Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков

Он также сообщил, что согласованных графиков контактов президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа пока нет. Имеют место определённые контакты по линии внешнеполитических ведомств, но разглашать подробности нет смысла, сказал Рябков.

8 февраля временный поверенный в делах РФ в США Александр Ким заявил, что Россия по-прежнему открыта к выстраиванию конструктивных отношений с США и выступает за мирное сосуществование. Рябков ранее отмечал, что первый шаг для нормализации отношений Москвы и Вашингтона должна сделать администрация Трампа. Путин в декабре 2024 года заявил, что отношения с США могут улучшиться, если у Вашингтона возникнет соответствующее желание.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что не может ни подтвердить, ни опровергнуть сообщения американских СМИ о якобы состоявшемся телефонном разговоре Путина и Трампа. Сообщения об уже состоявшихся переговорах российского и американского лидеров, в ходе которых якобы обсуждалась ситуация на Украине, ранее появились в издании New York Post.

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