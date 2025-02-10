Курск, 10 февраля, 2025, 14:02 — ИА Регнум. В Курской области военные Вооружённых сил Украины (ВСУ) до смерти замучили ветерана Великой Отечественной войны, передаёт 10 февраля Telegram-канал «Крылатые», связанный с российскими воздушно-десантными войсками.

Telegram/Генеральний штаб ЗСУ

В публикации канала размещены фотографии тела мужчины без признаков жизни. Уточняется, что украинские бойцы пытали ветерана, после чего убили. Место, где были сделаны фотографии, не раскрывается. Авторы канала отметили, что населённый пункт, где проживал ветеран, захватили ВСУ.

«Это далеко не первый случай. Множество тел находили на освобожденных территориях как в Курской области, так и в ДНР», — сказано в публикации.

Ранее жители Курской области, освобожденные из украинского плена в ходе обмена, рассказали, как военные ВСУ лишали их воды и еды в том числе за неосторожное слово. Посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник заявил, что жителей российского региона содержали на территории закрытого учреждения.

Как передавало ИА Регнум, попавший в плен боец ВСУ Евгений Фабрисенко на допросе признался, что они и сослуживцы проникли в село Русское Поречное, где убивали мужчин, насиловали женщин, которых потом убивали. При этом боевики выполняли приказ командования уничтожить всех жителей населенного пункта.

Следственный комитет России установил причастность пяти украинских военных к убийству 22 мирных жителей освобождённого села. Установлено, что Фабрисенко с сослуживцами в сентябре 2024 года незаконно пересекли госграницу России и вторглись на территорию Курской области.