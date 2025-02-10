Ватикан, 10 февраля, 2025, 13:57 — ИА Регнум. Российский художник Никас Сафронов встретился с папой Римским Франциском в Ватикане и подарил ему свою картину, которая ранее побывала на Международной космической станции (МКС). Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Михаил Гребенщиков/РБК/ТАСС художник Никас Сафронов

«Личная аудиенция с художником прошла в библиотеке Апостольского дворца. На подаренном полотне изображено первое место служения Хорхе Марио Бергольо (имя папы Франциска при рождении) в Буэнос-Айресе», — указано в публикации.

Также уточняется, что Сафронов получил благословение на создание авторской коллекции полотен для Ватикана.

С марта по сентябрь 2022 года данная картина российского художника находилась на МКС, куда её доставил Герой России космонавт Олег Артемьев.

Как передавало ИА Регнум, в июне 2022 года Сафронов продал свою картину в виде NFT на аукционе на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2022). Стоимость цифровой копии произведения оценили в 5 млн рублей. При этом оригинал полотна на тот момент находился на МКС.