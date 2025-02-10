Москва, 10 февраля, 2025, 13:58 — ИА Регнум. Фестиваль «Китайский Новый год в Москве», который завершился 9 февраля, посетили в два раза больше человек, чем годом ранее. Об этом 10 февраля сообщила заместитель мэра российской столицы Наталья Сергунина.

Олег Елков/ТАСС

«Фестиваль привлек порядка 1,5 млн человек. Большой интерес вызвали мастер-классы по каллиграфии и созданию драконов из бумаги, настольные игры и уличные представления, шоу барабанщиков и чайные церемонии», — поделилась Сергунина.

Она добавила, что на площадках в разных районах для горожан и туристов провели сотни мероприятий. Посетители мероприятия приобрели почти 50 000 порций горячих блюд и закусок и около 30 000 сувениров ― от книг о китайской культуре до чайных купажей. Аутентичные китайские блюда гостям и жителям столицы предлагали более 120 московских ресторанов. Особой популярностью пользовались национальные десерты, добавили заммэра.

Как сообщало ИА Регнум, фестиваль «Китайский Новый год» стартовал в центре Москвы 28 января. На Манежной площади в честь празднования китайского Нового года проходило световое шоу с проекцией северного сияния на вечернее небо. Выбор северного сияния связан с китайской приметой, что увидеть его — к счастью.

Мероприятие, которое проводили в рамках перекрёстных Годов культуры России и Китая, завершилось 9 февраля зрелищным представлением. На Тверской площади гостям каждый час показывали театрализованные представления, посвящённые традициям китайского Нового года и чайным церемониям. Музыканты исполняли китайские традиционные мелодии в авторской аранжировке. Также посетители смогли увидеть традиционный танец дракона, который всегда исполняют в Китае во время новогодних уличных празднеств.