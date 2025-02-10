Москва, 10 февраля, 2025, 13:58 — ИА Регнум. Российские банки одобрили в январе только 5% заявок на потребительские кредиты, что является рекордно малым значением. Об этом сообщили 10 января «Известия» со ссылкой на данные финансового маркетплейса «Сравни».

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Отмечается, что речь идёт о самом низком значении за всё время, в течение которого организация ведёт подобную статистику. В маркетплейсе уточнили, что в январе прошлого года этот показатель составлял 22%.

Крупные банки и бюро кредитных историй (БКИ) в целом подтвердили наличие такой тенденции. Кроме того, представители банка уточнили, что потребность в кредитах в 2025 году стала меньше на 30% от того уровня, который наблюдался годом ранее.

Директор по маркетингу Национального бюро кредитных историй Алексей Волков, в свою очередь, рассказал, что показатель одобрений снижался большую часть 2024 года. Это затронуло розничный сектор и сферу потребкредитов. Он добавил, что у организации пока нет информации о положении дел в январе.

Как сообщало ИА Регнум, 4 декабря президент России Владимир Путин отметил, что интересам властей РФ отвечает увеличение корпоративного и снижение потребительского кредитования. Он также подчеркнул, что российские власти должны отслеживать динамику кредитования в стране.

20 декабря Центробанк объявил, что на российском рынке происходит охлаждение кредитной активности на фоне роста ставок. 26 декабря Путин подписал закон, обязывающий использовать предупреждающие фразы в рекламе потребительских кредитов. В ней должны присутствовать фразы, призывающие изучить все условия на официальном сайте кредитной организации. Документ вступит в силу 1 марта 2025 года.