ДНР, 10 февраля, 2025, 13:49 — ИА Регнум. Бойцы Вооружённых сил Украины (ВСУ) расстреляли водителей нескольких корпоративных автобусов шахтоуправления «Покровское», которые доставляли шахтёров на работу под Красноармейском, передаёт ТАСС со ссылкой на бывших сотрудников предприятия, оставшихся на территории РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Украинские военные зашли к нам на автобазу, хотели забрать несколько автобусов, которыми мы шахтеров возили. Те, кто пытался отстоять машины, были расстреляны», — рассказали бывшие сотрудники предприятия.

По их словам, весь автотранспорт, в том числе автобусы, украинские бойцы угнали в течение нескольких дней. Затем с базы вывезли топливо, солярку, бензин, автозапчасти и оборудование.

Как пояснил собеседник агентства, шахтоуправление «Покровское» было градообразующим предприятием. На нём работали жители не только Красноармейска, но и ближайших городов и населённых пунктов. К месту работы их довозили корпоративные автобусы, курсирующие по всему Красноармейскому району.

14 января начались бои в районе шахтоуправления «Покровское». Группировку ВСУ перебросили к территории главного вентиляционного ствола предприятия. Там же находятся оборонительные сооружения.

Спустя неделю после начала боевых действий под огневой контроль ВС России перешёл главный вентиляционный ствол. Украинские военные при отступлении на разных участках данного района минируют и взрывают подобные предприятия.

Как передавало ИА Регнум, ранее украинские формирования лишились крупной группировки войск возле посёлка Удачное, расположенного к западу от Красноармейска. В российских силовых структурах также информировали, что операторы беспилотников ВС РФ взяли под контроль трассу снабжения ВСУ в Красноармейске.