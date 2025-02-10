Курск, 10 февраля, 2025, 13:47 — ИА Регнум. Потери ВСУ в Курской области за всё время ведения боевых действий в регионе превысили 59 тыс. военных, сообщила 10 февраля пресс-служба Минобороны РФ.

Дмитрий Ягодкин/ТАСС

В минувшие сутки потери противника составили более 380 человек.

«За сутки потери ВСУ составили более 380 военнослужащих, уничтожены два танка, боевая машина пехоты, три бронетранспортёра, семь боевых бронированных машин, 18 автомобилей, артиллерийское орудие, семь миномётов, а также семь пунктов управления БпЛА (беспилотными летательными аппаратами. — Прим. ред.) и три склада боеприпасов. Пять военнослужащих ВСУ сдались в плен», — сказано в сообщении.

За всё время ведения боевых действий в регионе ВСУ потеряли более 59,2 тыс. человек, а также сотни единиц военной техники и вооружений, в том числе 357 танков, 260 боевых машин пехоты, 207 бронетранспортёров, 1833 боевые бронированные машины, 1908 автомобилей, 423 артиллерийских орудия, 48 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе 13 HIMARS и шесть MLRS.

Подразделения группировки ВС РФ «Север» в минувшие сутки в ходе наступательных действий нанесли поражение формированиям 17 бригад и полков ВСУ в районах 14 населённых пунктов Курской области, сообщили в Минобороны. Ударами авиации и огнём артиллерии были поражены живая сила и техника противника в районах восьми населённых пунктов Курской области и восьми населённых пунктов Сумской области.

Как сообщало ИА Регнум, 7 февраля российские военные сорвали попытку контрнаступления украинской армии у населённых пунктов Черкасская Конопелька и Уланки в приграничье Курской области. За сутки ВСУ потеряли на этом участке фронта более 370 человек и десятки единиц техники. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал героическими действия ВС России в регионе.

9 февраля пресс-служба Минобороны сообщила, что ВС РФ за сутки нанесли удары по украинским формированиям вблизи 16 населённых пунктов в приграничных районах Курской области. Также были отражены три контратаки противника.