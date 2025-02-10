Москва, 10 февраля, 2025, 13:46 — ИА Регнум. Продажи китайских грузовиков Shacman типа SX3258 приостановлены в России из-за возможного несоответствия требованиям. Об этом сообщила пресс-служба компании «Шакман Моторс».

Ладислав Карпов/ТАСС

В организации пояснили, что реализация 18 модификаций самосвалов SX3258 категории N3G временно не осуществляется в связи с проверкой информации об их возможном несоответствии требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств».

Генпрокуратура инициировала внеплановую проверку в отношении компании «Шакман Моторс», которая представляет в России китайский бренд Shacman. Основанием для надзорного мероприятия послужили сведения о возможной угрозе для жизни и здоровья, связанной с эксплуатацией грузовиков, ранее сообщили «Известия».

В частности, у специалистов возникли претензии к несоответствию шумовых ограничений, которые отражаются на состоянии водителя и в конечном итоге могут спровоцировать дорожную аварию. Кроме того, было выявлено, что из-за особенностей противоподкатной и боковой защит существует угроза жизни и здоровью водителей и пассажиров легковых автомобилей при ДТП.

Вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Антон Шапарин в беседе с изданием отмечал, что проблемы с сертификацией китайских грузовиков давно известны, при этом компании из КНР не стремятся исправлять ситуацию. Жалобы, в частности, касались грузовиков Sitrak, не оборудованных корректными устройствами для вызова экстренных служб.

Как сообщало ИА Регнум, по итогам 2024 года крупнотоннажные грузовики Shacman вошли в топ-5 наиболее продаваемых в России. Всего было реализовано 102 тыс. таких автомобилей, в том числе 19,4 тыс. единиц грузовиков Sitrak, 17,3 тыс. единиц — КамАЗ, 15,7 тыс. единиц — Shacman, 11,6 тыс. единиц — FAW и 8,3 тыс. единиц — Dongfeng.

В конце января Росстандарт проинформировал о добровольном отзыве в России внедорожников Tank 500 Blacktrail китайского производителя Haval из-за риска утечки топлива.