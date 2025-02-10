Москва, 10 февраля, 2025, 17:38 — ИА Регнум. После отключения от единой энергосистемы БРЭЛЛ (Белоруссия — Россия — Эстония — Латвия — Литва), Прибалтика очень сильно зависит от шведских и финских поставок электроэнергии, цена на которую меняется каждый день, заявил ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков в разговоре с ИА Регнум.

ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала отключение Прибалтики от единой энергосистемы, отметив, что подобные действия уничтожат последние предпосылки к процветанию стран Прибалтики.

«Проблемы у прибалтов действительно большие, потому что получается, что они от более надежной и дешевой энергетики переходят к более дорогой и ненадежной. Связанно это с тем, что в России и Беларусии в основном топливная энергетика. То есть мы ею можем легко управлять. Если нужно вам больше электроэнергии — мы газа, например, побольше сожгли и отправили вам столько, сколько нужно электричества»,— рассказал собеседник агентства.

Специалист подчеркнул, что прибалтийские страны переходят на «запитку» электроэнергии прежде всего из стран Балтии — Финляндии и Швеции. Несмотря на то, что будет некая синхронизация электросетей через Польшу, основной импорт продолжится из балтийских стран.

По словам Юшкова, что в Финляндии, что в Швеции — похожие энергосистемы. В этих странах высока доля гидроэнергетики, обычной возобновляемой энергетики — солнечная и ветряная, а также атомной, рассказал специалист. Он уточнил, что топливной энергетики в Финляндии минимум, а в Швеции её вообще почти нет.

«И получается, что теперь прибалты будут зависеть от того, сколько снега и дождя выпало в этих странах. Потому что чем больше осадков, тем больше наполняются водохранилища, и, соответственно, больше выработка гидроэнергетики. А когда у них мало воды, они сначала начинают поднимать ценник на электричество, а потом вообще перестают его экспортировать, если засуха возникает. А такое бывало, например, в Швеции», — уточнил собеседник агентства.

Эксперт обратил внимание на то, что высокая доля атома в энергетике стран Балтии станет ещё одним фактором, который может негативно влиять на поставки электроэнергии в Прибалтику. Каждый раз, когда на атомной станции какой-то реактор будет останавливаться для профилактического ремонта или для обслуживания, то это сразу будет создавать определённый дефицит, рассказал специалист. Он добавил, что в таком случае страны меньше смогут экспортировать, и, соответственно, цена сразу будет возрастать.

«В чём тут большой ущерб экономике? В том, что ты не сможешь построить какое-то крупное предприятие и дальше работать. Даже если оно у тебя есть, ты не сможешь понимать в конкретный момент времени, сколько для тебя будет стоить электричество. Ты зависишь от погоды. Даже не у себя, а в соседних странах. От этого будет зависеть ценник, который каждый день меняется. И, соответственно, ты не сможешь прогнозировать цену»,— заявил Юшков.

При этом собеседник агентства уточнил, что Россия заранее подготовилась к такому сценарию развития событий и сделала энергосистему Калининградской области независимой от перетока энергии из Прибалтики. В это же время Латвия, Литва и Эстония наоборот превратились из экспортёров энергии в импортёров, отказавшись, в частности, от Игналинской АЭС, рассказал эксперт.

«Вчера эти прибалтийские страны синхронизировались в энергосистему Европы через Польшу. У Эстонии в этот момент цена на электроэнергию подскочила до уровня одной из самых высоких в Евросоюзе», — в заключении добавил специалист.

Как передавало ИА Регнум, 31 января постпредство РФ при Евросоюзе заявило, что отключение Прибалтики является исключительно политически мотивированным шагом. Там отметили, что за эти решения расплачиваться будут европейские домохозяйства и предприятия Литвы, Латвии и Эстонии.

В сентябре главный редактор эстонского портала stolitsa. ee Александр Чаплыгин заявил, что отказ от электроэнергии из РФ грозит Эстонии «тёмным будущим». Он подчеркивал, что российское электричество помогает компенсировать перебои в поставках с Запада и после отключения от БРЭЛЛ страну ждет нестабильность. Эксперт добавил, что поставки из-за границы грозят отключением электроэнергии из-за любой аварии на линии или недостатка мощности иностранных станций с возобновляемыми источниками энергии.