Москва, 10 февраля, 2025, 13:46 — ИА Регнум. Жителей Мариуполя нельзя переселять далеко от прежних домов, так как люди привыкли к своим микрорайонам и социальным учреждениям. Об этом заявил 10 февраля президент России Владимир Путин в ходе встречи с главой ДНР Денисом Пушилиным.

Александр Иванов/РИА Новости Мариуполь

Пушилин сообщил, что к настоящему моменту в Мариуполе сданы 4789 квартир в 64 компенсационных домах. Всего будет сдан 71 компенсационный дом, это более 5 тыс. квартир. Власти стараются, чтобы люди получали жильё в районе проживания.

«Денис Владимирович, если вы отдали — и это понятно — под застройку для инвесторов, а инвесторы хотят продать, реализовать — это понятно. Но людей, которые жили в этом доме, далеко нельзя отселять: они привыкли к микрорайону, может быть, пользовались там какими-то социальными учреждениями рядышком и так далее», — сказал Путин, слова которого привела пресс-служба Кремля.

Пушилин заверил, что без внимания этот вопрос не останется.

Как сообщало ИА Регнум, в феврале 2024 года вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, что в Мариуполе восстановлены почти все многоквартирные жилые дома. Он отметил, что полумиллионный город, который был достаточно сильно повреждён в ходе боевых действий, фактически вернули к жизни.

Полное освобождение Мариуполя от украинских сил завершилось в мае 2022 года. Сразу после этого началось активное восстановление города, который превратился в огромную строительную и реставрационную площадку.

В январе 2024 года Пушилин подчёркивал, что в восстановительных работах в Донбассе достигнут колоссальный результат и лучше всего он виден на примере Мариуполя. Так же будут восстановлены Донецк, Горловка, Макеевка и другие города, добавил глава ДНР.